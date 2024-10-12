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Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde sporun 'en'lerine plaket ve ödül verildi. Vali Murat Zorluoğlu, amatör sporun gelişimine yönelik önemli adımlar atacaklarını duyurdu.

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında sporun "en"leri olarak belirlenen sporculara plaket ve ödül takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Diyarbakır'ın sporcu yetiştirme geçmişine vurgu yaparak, spor alanında önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Zorluoğlu, amatör sporun daha fazla gelişmesi gerektiğini belirterek, "Eksikliklerimizi belirleyip yerel ve merkezi desteklerle sporun gelişimini hızlandıracağız. Kısa sürede Diyarbakır'da spor alanında büyük bir atılım yapacağız." dedi.

Diyarbakır'ın geçmişte önemli sporcular yetiştirdiğini dile getiren Zorluoğlu, amatör spor konusunda daha fazla gelişmeye ihtiyacının olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, "Bu nedenle kulüp sayısını, lisanslı sporcu sayısını ve tesis sayısını artırmayı hedefliyoruz. Mevcut tesislerimizin de ihtiyaçlarını karşılayarak sporcularımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Törende, çeşitli branşlarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi, Vali Zorluoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Semih Terzi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

Murat Zorluoğlu Yerel Haberler Etkinlikler Güncel Yaşam Spor

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