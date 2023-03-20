Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonunda 4 tutuklama

DİYARBAKIR'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen lüks plazalardaki bazı iş yerlerine düzenlenen 'Alo Masaj' operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte lüks plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan masaj salonlarına 3 aylık çalışmanın ardından 18 Mart'ta eş zamanlı 'Alo Masaj' operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da olduğu M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B., ve M.V., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu. Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için 'özel terapi' ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi. Masaj salonları mühürlenerek kapatıldı.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.