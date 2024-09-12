Diyarbakır'da alışveriş merkezlerinde gıda denetimleri sürüyor

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü alışveriş merkezlerinde gıda denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından kamu sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması için kent genelinde alışveriş merkezlerinde bulunan satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tüketiciye güvenilir gıdanın arzı, tüketicinin daha iyi bilgilendirilmesi ve gıda endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla üretim ve satış yapan iş yerlerinde inceleme yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerine devam edecek.