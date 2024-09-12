Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da alışveriş merkezlerinde gıda denetimleri sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, alışveriş merkezlerinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, güvenilir gıda arzı ve tüketici bilgilendirmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü alışveriş merkezlerinde gıda denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından kamu sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması için kent genelinde alışveriş merkezlerinde bulunan satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında tüketiciye güvenilir gıdanın arzı, tüketicinin daha iyi bilgilendirilmesi ve gıda endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla üretim ve satış yapan iş yerlerinde inceleme yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halkın sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerine devam edecek.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

Alışveriş Ekonomi Güncel Tarım

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin bir ağır topu daha istifa etti

 Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı
Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Demir Kadın: Neslican filmi ne zaman, nerede çekildi? Kutsal İşgal belgeseli konusu nedir, neyi anlatıyor? Kutsal İşgal belgeselinde kimler var? Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi!
title