Diyarbakır'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki giyim mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.