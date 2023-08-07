Diyarbakır'da Akü Patlaması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aküsü biten bir kamyona takviye yapmak isteyen iki kişi, akünün patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da aküsü biten bir kamyona takviye yapmak isteyen iki şahıs, akünün patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi 989'uncu Sokak'ta özel bir firmaya ait 76 AAH 739 plakalı tırdan, aküsü biten 27 ALS 174 plakalı kamyona Z.D. ile M.S.K. takviye yapmak istendi. Yanlış temas sonucu akünün patlamasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar az daha canından olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. - DİYARBAKIR