Diyarbakır'da Akraba Kavgasında Tabancalı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da otomobiliyle seyir halinde olan M.S.Y. (53), aralarında husumet bulunan akrabası H.Y.'nin (46) tabancalı saldırısında yaralandı. Saldırı anı araç içi kamerasına yansırken, yakalanan H.Y. tutuklandı.

Olay, 3 hafta önce Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.Y., otomobiliyle seyir halindeyken ara sokaktan çıkan husumetli olduğu akrabası H.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği H.Y., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Y. kaçarken, olay anı aracın kamerasına yansıdı. Yaralanan M.S.Y., kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
