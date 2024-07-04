Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı. Alipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.

Alipaşa Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kavga Sur Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

 Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title