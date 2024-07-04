Diyarbakır'da akraba kavgası: 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı. Alipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.
Alipaşa Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.