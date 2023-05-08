DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

DİYARBAKIR'da akraba iki aile arasında iddiaya göre '400' TL anlaşmazlığı nedeniyle silahlı, sopalı ve taşlı kavga çıktı. Olay yerine gelen polise de taşlı saldırıda bulunan gruba gazla müdahale edildi, 3 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen akraba iki aile arasında markette '400' TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı. Aileler arasında çıkan tartışmaya diğer yakınların da dahil olmasıyla sözlü tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılması üzerine polis gruba gaz sıktı. Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı, bir ticari araç da hasar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.