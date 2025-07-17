Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi firar ederken, polis ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Medya Mahallesi 205. Sokak'ta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu E.T. (44) ve A.A.G. (47) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T'nin (38) yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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