Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kardeş yaralandı.

Fırat Mahallesi 493. Sokak'taki bir sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Meral A. ve kardeşi Mehmet A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Meral A. ve Mehmet A'nın, bugün merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada yaralanan Ümit A'nın kardeşleri olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin Ümit A'yı yaraladıktan sonra kaçan O.D'nin yakalanması için de çalışması sürüyor.