Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde akraba aileler arasında çıkan, Necim Tilki'nin (55) öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, 5 Kasım'da öğle saatlerinde kırsal Karahan Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Necim Tilki ile H.T. (45) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necim Tilki kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Necim Tilki'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından Karahan Mahallesi Küme Evleri'nde defnedildi.

Diğer yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.