Diyarbakır'da Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., arkadaşları H.A.Y. (18) ve S.E. ile birlikte kent merkezinden ilçeye gelerek, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan akrabalarının olduğu Alemdar Sokak'taki eve tabancalarla ateş açtı. Evden karşılık verilince H.A.Y., vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler kaçarken, otomobille hastaneye götürülen H.A.Y., hayatını kaybetti. H.A.Y.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında H.G., arkadaşı S.E. ile A.G., M.G., A.G. ve M.R.G. kısa sürede yakalandı. 1 pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.