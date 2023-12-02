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Diyarbakır'da Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması Düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasına 317 öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından akıl ve zeka oyunları yarışması düzenlendi.

Çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için düzenlenen yarışmaya farklı yaş grubundan 317 öğrenci katıldı.

Mangala ve reverse olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, "Akıllı olan ahlaklı olur, ahlaklı olan ailesine çevresine ve insanlığa faydalı olur. Bu çocuklarımız da hem akıllı hem de ahlaklı çocuklarımız. İnşallah bu çocuklarımız hem ülkemize hem insanlığa faydalı hizmetler sunacaklar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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