Diyarbakır'da akaryakıt istasyonu önünde kaza: 1 ölü

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonunun marketine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Necat Eridi (65), otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil-Batman kara yolu 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun marketine gitmek isteyen Necat Eridi'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken H.Y. idaresindeki 72 EE 652 otomobil çarptı. Kazada Eridi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü H.Y. ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Eridi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.