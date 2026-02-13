Haberler

Diyarbakır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 83 Bin 500 Litre Ele Geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda boru hattından akaryakıt çaldığı tespit edilen 22 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Operasyon sonucu 83 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve suçta kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da boru hattından akaryakıt hırsızlığı ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 83 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında boru hattından akaryakıt çaldıkları ve kaçakçılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 83 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanılan 824 metre uzunluğundaki boru hattı ile çok sayıda ekipman imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
