Diyarbakır'da akademisyenler kırsalda resim yeteneği olan çocukları keşfediyor - Haberler

Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin resme olan yetenekleri keşfedilerek, bu alanda ilerlemeleri sağlanacak.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından "Geleceğin Sanatçılarını Keşfediyoruz" projesi hayata geçirildi.

Akademisyenler Sur ilçesinde kırsal mahallelerdeki 12 ortaokulu tek tek gezerek, hayallerini resmedecek öğrencilerin sanat yeteneklerini tespit edecek.

Yapılacak değerlendirmeler sonucu resme yeteneği keşfedilen öğrenciler belirlenerek bu alanda ilerlemeleri için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Öğrenciler hayallerini resmetti

Yetenek tespitinde ilk durak Sur'daki Kozan Ortaokulu oldu.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'ın da katıldığı programda okulda eğitim öğretim gören 96 öğrenci hayallerini resmetti.

7 akademisyenden oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu 17 öğrencinin yaptığı resimler başarılı bulundu.

Bu öğrencilere yeteneklerinin geliştirilmesi için kurs verilmesinin faydalı olacağı kararına varıldı.

Akademisyenlerin projenin uygulanacağı diğer 11 okulda yetenek avcılığı sürecek.

Projenin yaygınlaştırılarak, ilerleyen yıllarda Sur'un yanı sıra, merkez Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ilçelerinde kırsaldaki ortaokullarda da uygulanıp, geleceğin ressamlarının keşfedilmesi hedefleniyor.

"Temel amaç içlerindeki gizli kalmış sanat yeteneklerini keşfetmek"

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AA muhabirine, uygulanan proje ile öğrencilerin resme olan ilgisini ve yeteneğini tespit edeceklerini söyledi.

Yetenekli öğrenciler belirlenerek öğretmenler tarafından yönlendirilmelerinin sağlanacağını ifade eden Karakoç, öğrencilerin lise döneminin de takip edilerek sanat ve tasarım ile ilgili bölümlere yönlendirilmelerinin sağlanacağını belirtti.

Karakoç, kırsaldaki çocukların, gereken ilgi gösterildiği takdirde içlerindeki sanat yeteneğinin ortaya çıkacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu tip projelerin en büyük avantajlarından biri kendilerine değer verildiğini hissederek o yönde çalışmalar yapmaları. Diyarbakır'da Ali Emiri, Hamit Aytaç, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif ve Ahmet Arif gibi birçok sanatçı çıkmıştır. Bu öğrencilerimiz içerisinden de neden çıkmasın? Temel amaç, öğrencilerimizin içlerinde gizli kalmış sanat yeteneklerini keşfederek ileriki hayatlarında uygun okullara yönlendirilmelerini sağlamak."

"Nice cevherlerin keşfedileceğine inanıyoruz"

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise Sur ilçesindeki 12 kırsal ortaokulda görsel sanatlar öğretmeni bulunmadığı için resim derslerine diğer branşlardaki öğretmenlerin girdiğini anlattı.

Okullara yönelik çalışma yürüttüklerini dile getiren Yıldız, amaçlarının kırsalda eğitim gören yetenekli öğrencileri keşfetmek olduğunu aktardı.

Yıldız, "Köy okullarına gidip öğrencilere resim yaptırıyoruz. Yaptıkları resimlerin değerlendirmelerini yaptıktan sonra yetenekli olan öğrencileri seçip gerekli yönlendirmeyi yapacağız. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile görüşüp çocuklara yönelik kurslar açtırıp onları güzel sanatlar lisesine yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma kapsamında nice cevherlerin keşfedileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Hem çok yetenekli hem de çok istekliler"

Bu yıl Sur ilçesindeki kırsal okullarda çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Yıldız, ileriki yıllarda görsel sanatlar öğretmeni bulunmayan merkez ilçelerdeki tüm kırsal ortaokullarda bu çalışmayı yürüteceklerini belirtti.

Yıldız, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde de bulunduklarını anlatarak, "Hocalarımızla yapacağımız değerlendirmeler sonucu yetenekli öğrencilerin listeleri okullarına bildirilecek. Böylece çalışmanın ikinci adımına geçilecek. Öğrencilerde şunu gördük hem çok yetenekli hem de çok istekliler. Çalışmaya katılan tüm öğrenciler bir şeyler ortaya koyma gayretindeydiler. Hem isteklerini hem de gelecekteki beklentilerini resme aktardıklarını gördük." ifadelerini kullandık.

Çocukların duygularını resme aktardıklarında psikolojik olarak da rahatladığını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu çalışma aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirmelerinde ilk adım olacak. Startı verdik, inşallah devam edecek. Çalışmamız sürekli olacak. Temennimiz keşfettiğimiz öğrencilerin ileride öğrencilerimiz ve görsel sanatlar öğretmeni olmaları. Gittikleri köy okullarında bu boşluğu doldurup kendileri de benzer çalışmalar yaparlar. Bunu yaparsak en büyük hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz."

"Resim öğretmeni olmak istiyorum"

8. sınıf öğrencisi Sultan Azbay da böyle bir projenin hayata geçirildiğini duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.

Ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirten Azbay, "Resim öğretmeni olmak istiyorum. İnşallah çizdiğim resim beğenilir." dedi.

5. sınıf öğrencisi Mehmet Topuz ise böyle bir projenin okullarında uygulanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyüyünce pilot olmak istediğini ancak resim yapmaktan da vazgeçmek istemediğini anlatan Topuz, "İlk kez okulumuzda resim yarışması yapıldı. Güzel resim çizdim, hayallerimi kağıda yansıttım. İnşallah resmimi beğenirler ve böylelikle gelecekte ressam olabilirim." diye konuştu.

"Köyümüzde düzenlenen ilk resim yarışmasıydı"

7. sınıf öğrencisi Ecir Özaydın da yarışmanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Özaydın, "Böyle bir fırsatı kaçırmamak için ben de katılmak istedim. Hayallerimi kağıda döktüm. Köyümüzde düzenlenen ilk resim yarışmasıydı. Amacım doktor olmak ama bu resimden de uzaklaşacağım anlamına gelmiyor. Hem resim yapmak hem de doktor olmak ikisi de benim hayalim. İkisini de gerçekleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.