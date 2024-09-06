Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti 6'ıncı yılında devam ediyor.

3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır'da eski adıyla HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 6'ıncı yılında devam ediyor.

Oğlu Özkan Aydın'ın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, 5'inci yılın bittiğini, 6'ıncı yıla girdiklerini söyledi. Aydın, "Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı almadan asla kalkmayacağız. Evladım daha 15 yaşındayken bu partiye girdi ve bir daha çıkmadı. Bütün Türkiye biliyor ki bu HDP'nin bir kapısı meclise diğer kapısı Kandil'e açılıyor. Bütün evlatlarımızı zehirleyerek PKK'nın önüne attan şimdi ki adıyla DEM Parti'dir" dedi.

Faruk Taşçı'nın annesi Rahime Taşçı ise, "Kars'tan geldim, Faruk için buradayım. 6 yıl değil, 10 yıldır Faruk'un peşindeyim. Tüm anne babalara sesleniyorum. Korkmayın, gelin eylem yapın" ifadelerini kullandı.