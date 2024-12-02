Diyarbakır'da Aileler Arasında Taşlı Sopalı Kavga, 10 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.
Kırsal Alancık Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.