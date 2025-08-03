Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de katılmasıyla başlayan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde çocukların tartışmasına ailelerin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi Karanfil 6 Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede pak halindeki bir araca da isabet etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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