Diyarbakır'da Aileler Arasında Kavga: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Kırsal Meydanlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel