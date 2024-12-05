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Diyarbakır'da Aile Şirketleri İçin Kurumsal Yönetim Semineri Düzenlendi

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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen seminerde, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemi ve yönetim uygulamaları ele alındı. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, kurumsallaşmanın maliyetinin düşük ancak kazancının yüksek olduğunu vurguladı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğince (TKYD) kurumsal yönetimi yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl düzenlenen seminerlerin beşincisi Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Konferans Salonu'nda, TKYD tarafından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle DTSO ev sahipliğinde düzenlenen "TKYD Anadolu Seminerleri Diyarbakır Buluşması" programında katılımcı şirket temsilcilerine "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, kurumsallaşmanın yıllardır farklı yönleriyle ele alınan bir konu olduğunu söyledi.

Derneklerinin yaklaşık 21 yıldır Türkiye'de "kurumsal yönetim" kavramının gelişmesi, yaygınlaşması ve daha çok içselleştirilmesi için faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Saka, bugün de dahil bu kapsamda 98 toplantı gerçekleştirdiklerini ve iş dünyasının 10 bine yakın temsilcisiyle bir araya geldiklerini belirtti.

"Kurumsallaşma" ve "kurumsal yönetim" konusunun uygulama açısından maliyeti en düşük fakat karşılığında en fazla kazanç elde etme imkanı olan bir alan olduğunu dile getiren Saka, "Bugün finansmana daha fazla erişim, bizden sonraki kuşakları işe daha fazla sahiplendirmek, global veya bölgesel oyunda bir oyuncu olabilmek için atılacak adımları destekleyebilecek en önemli unsurlardan biri şirketlerimizin kurumsallaşması." dedi.

Gelecekte başarı oranının artırılması için her zamankinden daha farklı şeyler yapılması gerektiğine işaret eden Saka, kurumsal yönetimi böyle değerlendirdiklerini vurguladı.

Saka, "Yani kurumsal yönetimi karşı karşıya olduğumuz bu yeni dünyayı, tehditleri, fırsatları daha iyi anlayabilmek, bunlara daha doğru stratejiler geliştirebiliyor olma konusu olarak görüyoruz. Kurumsallaşma kolay bir iş değil ve kısa sürede gerçekleşmeyecektir ama bu bir yolculuk. Bu yolculuğa başlamaya karar vermek ve bu konuda yatırım yapmaya karar vermek en önemli unsurlardan biri." diye konuştu.

Programda, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde panel düzenlendi.

Kurumsal yönetimin öneminin ele alındığı panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve İnci Holding Genel Sekreteri Filiz Morova İneler, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD ESG Çalışma Grubu Başkanı Avukat Nihal Mashaki ve Yeşil Ambalaj AŞ Genel Müdürü Hasan Yeşil konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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