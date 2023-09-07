DİYARBAKIR'DA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NDEN 200 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

DİYARBAKIR'da Aile Sağlığı Merkezi'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu yaklaşık 200 bin liralık malzeme çaldı.

DİYARBAKIR'da Aile Sağlığı Merkezi'ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bilgisayar ve klima motorlarının da bulunduğu yaklaşık 200 bin liralık malzeme çaldı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehit Mahallesi'ndeki Ali Gaffar Okan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar görünce yan taraftaki konteynerde hizmet verilmeye başlanan sağlık merkezinin binasına giren kişi veya kişiler, yaklaşık 200 bin lira değerindeki demir kapı ve pencereler, 2 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 bilgisayar kasası, 2 laptop, 1 telefon ve 3 klima motorunu çalarak kaçtı. Mesaiye gelen sağlık çalışanları, durumu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.