Diyarbakır'da Aile İçi Şiddet İhbarına Giden Polislere Ateş Açıldı: 3 Yaralı, 1 Tutuklama

DİYARBAKIR'da, aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden ekiplere kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açıp 3 polis memurunu yaralayan M.T. (65), tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aile içi şiddet ihbarı üzerine, adrese polis ekipleri sevk edildi. Evdekilerden M.T., zili çalan polis ekiplerine kapı arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. ise pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis memurları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.