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DİYARBAKIR'DA AĞIR HASARLI DİYARGAP APARTMANI'NIN BİR KISMI ÇÖKTÜ, ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'nın bir kısmı çöktü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'nın bir kısmı çöktü. Apartmanın çevresindeki binalar tahliye edildi.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86'ncı Sokak'ta bulunan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'ndan akşam saatlerinde sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken çevresindeki binalar ise tahliye edildi. Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNDE

Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Su, yaptığı açıklamada, Herhangi bir can kaybı yok. Bina zaten boşaltılmıştı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek dedi. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Elbistan AFAD Güncel Haberler

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