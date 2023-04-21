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DİYARBAKIR'DA AĞIR HASARLI BİNADA YANGIN

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DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 7 katlı Dinçler Apartmanı'nın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 7 katlı Dinçler Apartmanı'nın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde depremde ağır hasar alan ve boşaltılan Kayapınar ilçesi Tesisler Kavşak üzerinde bulunan 7 katlı Dinçler Apartmanı'nın 1'inci katında çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın için itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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