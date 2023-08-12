Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında böyle çöktü
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı apartman, yıkımı yapılırken aniden çöktü. Yıkım çalışmaları sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görüntülendi.
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında böyle çöktü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 9 katlı apartman, yıkımı yapılırken aniden çöktü.
6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelene yıkıcı depremlerde Diyarbakır'da binlerce bine hasar gördü. Kentte yıkım çalışmaları devam ederken, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde ağır hasar alan 9 katlı Furkan Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak SMC Yıkım Hafriyat araçları tarafından yıkım çalışmasına başlandı.
Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmalarında kolonlardan birkaçı kesildikten sonra aniden çöktü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.