Diyarbakır'da Ağır Hasar Göre Binada Yangın Çıktı

DİYARBAKIR'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar görerek boşaltılan Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.