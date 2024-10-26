Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Ağır Hasar Göre Binada Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Ağır Hasar Göre Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DİYARBAKIR'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde ağır hasar görerek boşaltılan Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır İtfaiye

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert
İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.