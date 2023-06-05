Diyarbakır'da ağaçlık alana gizlenmiş çuvallarda 100 kilogram esrar bulundu
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, ağaçlıklar arasına gizlenmiş çuvallar içinde 100 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, ağaçlıklar arasına gizlenmiş çuvallar içinde 100 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Gömeç Mahallesi kırsalında uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Jandarma ekiplerince bölgede yapılan arama çalışmalarında, ağaçlıklar arasına gizlenmiş çuvallar içinde 100 kilogram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel