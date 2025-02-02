Diyarbakır'da Afetzedelere Yeni Evler Yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında konutlarını inşa eden 230 afetzede aile yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Diyarbakır'da 935'i bireysel, 21'i bina sakinleri olmak üzere 956 başvuru yapıldı.

Başvurulardan 5'i bina sakinleri olmak üzerine toplam 794'üne ruhsat ve inşaat izni verildi.

Kent merkezinde 190 daireden oluşan 5 binanın yapım çalışmaları sürerken, kırsalda yapımına başlanan 789 konutun 230'u tamamlandı.

Proje kapsamında inşa edilen her konut için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlandı.

Afetzedeler, konforlu ve depreme karşı dayanıklı inşa edilen yeni evlerinde güvenle yaşamaya başladı.

"Çok temiz, sağlam ve kaliteli bir ev yaptık"

Bismil ilçesinin kırsal Göroluk Mahallesi'nde Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan evine yerleşen Seyithan Sevim, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar aldığını anlattı.

Yeni ev yapmak için projeye başvurduğunu kaydeden Sevim, "Hamdolsun, yaklaşık 2 aydır evimizde oturuyoruz. Allah, devletten razı olsun. Bize bu imkanları tanıdı. Artık güvenle evimizde oturuyoruz. Evi yaparken mühendisler gelip denetlediler. Demirinden betonuna, çivisine kadar çok temiz, sağlam ve kaliteli bir ev yaptık." dedi.

Evi kendi imkanıyla yapma durumunun olmadığını anlatan Sevim, Yerinden Dönüşüm Projesi sayesine yüzde 50 hibe, yüzde 50 de kredi imkanı sağlandığını, kredinin de 2 yıl geri ödemesiz, 8 yılda ödeyeceklerini bildirdi.

Sevim, "Çok iyi bir avantaj, çok memnunuz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Devletimizden razıyız, bu insanların mağduriyetini giderdi"

Mahalle muhtarı Yüksel Sevim de deprem nedeniyle mahalledeki bazı ev ve ahırların ağır hasar aldığını söyledi.

Depremde Türkiye'nin çok zarar gördüğünü belirten Sevim, şunları kaydetti:

"Devlet, evi yıkılan herkese ev yaptı, destek verdi, kira yardımında bulundu. Devletimizden razıyız, Allah razı olsun, bu insanların mağduriyetini giderdi. Mahallede 8 ev yapıldı, çok iyi yapıldı. Afetzedeler evlerine yerleşti. Hiçbir sıkıntı yok. Rabbim bir daha böyle bir deprem yaşatmasın."

"Yaklaşık 2 ay sonra inşallah evimize kavuşacağız"

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde Mehmet Dağ ise depremde binalarının ağır hasar aldığını belirtti.

"Yerinde dönüşüm"den faydalanmak için binadaki hak sahipleri ile bir araya geldiklerini anlatan Dağ, 32 hak sahibinden 25'inin yerinde dönüşüme onay verdiğini dile getirdi.

Gerekli girişimlerin ardından başvurularının kabul edildiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 ay sonra inşallah evimize kavuşacağız. Temennimiz bayramdan sonra evimize taşınabilmek. Binanın içi bitti, çevre düzenlemesi yapılıyor. Yapının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı."

Apartmanlarının proje kapsamında kentte yapılan ilk yapı olduğunu anlatan Dağ, yapının inşaat sürecini ilk günden itibaren takip ettiklerini, sağlamlığından emin olduklarını dile getirdi.

Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapı için verilen kredinin ödemesine 2026 ağustos ayında başlayacağız. Faizsiz bir şekilde bu krediden yararlandık. Bu olmasaydı bina sakinleri olarak bir araya gelip bu binayı yapmamız mümkün olmayacaktı. Bu açıdan çok güzel bir destek oldu. Bina sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz."