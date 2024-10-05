Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kampı Düzenlendi

Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Yönetiminin ( Afad ) "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Dicle Kral Kızı Barajı yakınında afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen kampa çeşitli illerden toplam 771 kişi katıldı.

Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Van, Iğdır, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya, Kilis, Adıyaman, Siirt, Batman'dan gelen 126 AFAD personeli ve 565 sivil toplum ve kamu kuruluşu katılımcısının yer aldığı kampta, jandarma, sağlık, belediye, gençlik ve spor ve orman işletme müdürlüklerinden de 80 personel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Okay Memiş, kampa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Akreditasyon sistemi kapsamında akredite edilen kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlarda çok önemli görev üstlendiğini ifade eden Memiş, yapılan bu kampların ekiplerin birbiriyle kaynaşmasına katkı sağladığını, birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiğini kaydetti.

Memiş, afetlere toplumun tüm kesimleriyle hazırlanmaları gerektiğini belirtti.