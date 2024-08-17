Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da AFAD ekipleri zorlu koşullarda eğitim görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da görevli AFAD ekipleri, her mevsim ve her koşulda müdahale ilkesiyle zorlu sıcakta eğitimlerini sürdürüyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldıkları eğitimlerde maksimum kabiliyet ve sıfır hata ilkesiyle hareket eden ekipler, olası afetlere hazır bekliyor.

Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.

Afet öncesi hazırlık eğitimleri için tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde kavurucu sıcaklıkta da eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" ilkesiyle uygulanıyor.

Teknik ve teknolojik donanımlarını güçlendiren ekiplerin sıcak havada açık alanda gördüğü eğitim Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Güneş altında zorlu eğitim

Senaryo gereği bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yangına müdahale için bunaltıcı sıcakta uygun kıyafetleri giyinip, yaşam tüplerini donanan ekipler özel araçlarla eğitimin yapılacağı alana sevk edildi.

Öncelikle dedektörle alanda tehlikeli madde taraması yapan ekip, sonrasında alandan numune aldı.

Özel temizleyici malzemeyle yıkandıktan sonra çalışma sahasını terk eden ekip, bir KBRN sızıntısına karşı "sıfır hata" parolasıyla planlanan eğitimi başarıyla tamamladı.

Olası afetlerde maksimum performans sergilemek için eğitimleri aralıksız sürdüren ekipler her an göreve hazır bekliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Maksimum AFAD Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title