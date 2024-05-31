Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da adliyede çıkan kavga kameraya yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

DİYARBAKIR'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti. Aralarında kadınların da olduğu taraflar adliye yakınındaki akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Adliye önünde güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada tarafların ayrılmaması üzerine biber gazı kullanıldı. Ayrılan taraflar, polis ekipleri tarafından farklı noktalara gönderildi.

Polisin bölgede güvenlik önlemi sürerken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Kavga Güvenlik Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title