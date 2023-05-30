Diyarbakır'da Adliye Önünde Kavga

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan duruşma sonrası kavgada kadınların da karıştığı olay, adliye önünde kameralara yansıdı. Polis, 2 kişiyi silahla yakaladı.

DİYARBAKIR'da davalık olan iki aile arasında duruşma sonrası çıkan, kadınların da karıştığı tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı. Taraflara müdahale eden polis, 2 kişiyi üzerlerinde silahla yakaladı.

Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde görülen davanın tarafları iki aile arasında çıkışta yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgaya bölgedeki polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Motosikletli yunus polisleri, bir kişiyi darbeden saldırgana da müdahale etti. Yaralanan kişi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Tarafları ayıran ekipler, üzerinde silahla yakalanan 2 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.