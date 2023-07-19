Diyarbakır'da Adliye Çıkışında Silahlı Saldırı: Anne ve 2 Oğlu Yaralandı

Diyarbakır'da anne ve oğulları, bir davanın duruşmasına katılmak için geldikleri adliyenin çıkışında, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Anne ve 2 oğlu yaralandı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da anne H.T. (52) ve oğulları M.T.(35) ile F.T. (32) bir davanın duruşmasına katılmak için geldikleri adliyenin çıkışında, husumetlileri bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre anne H.T., oğulları M.T. ve F.T. ile bir davanın duruşmasına katılmak için geldikleri adliyenin çıkışında, kimliği öğrenilemeyen husumetlileri bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden anne ve 2 oğlu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.(DHA)