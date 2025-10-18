Haberler

Diyarbakır'da Adli ve İdari Yargı Toplantısı Yapılacak

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Birliği iş birliğiyle düzenlenen toplantılarda adli ve idari yargıda bireysel başvuru ihlal kararları ele alınacak.

(DİYARBAKIR) -"Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantılarının 7'ncisi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir'ın katılımıyla 20-21 Ekim'de Diyarbakır'da yapılacak.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir'de düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, 20-21 Ekim 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

"Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Avrupa Konseyi İnsan Hakları, Adalet ve Hukuki İşbirliği Standartlarının Uygulanması Dairesi Başkanı Lilja Gretarsdottir,  Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ve Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresinde bulunan il ve ilçelerde görevli hakim ve Cumhuriyet savcıları katılacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın açış konuşması yapacağı toplantının oturumlarında adli ve idari yargıda "Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Objektif Etkisi" ile "Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi" konuları ele alınacak. Oturumların ardından gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantıları ile "adil yargılanma hakkı" "mülkiyet hakkı" "yaşam hakkı" "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı"na ilişkin örnek kararlar üzerinden değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
