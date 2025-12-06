Haberler

Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi yapıldı

Diyarbakır'da ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ambulansların trafikle ilgili yaşadığı sorunlar yerinde incelendi. İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı ve sürücülerin ambulans geçişlerine duyarlılık göstermeleri gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla ambulansların trafikte karşılaştığı sorunlara yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, 112 Acil Sağlık personeliyle birlikte yoğun trafik akışının bulunduğu güzergahlarda ambulansların yaşadığı aksaklıkları yerinde inceledi.

Hafta boyunca ambulans geçiş önceliği ve fermuar sisteminin doğru uygulanmasına yönelik farkındalık çalışmaları sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, acil sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayat kurtardığını söyledi.

Sürücülerin trafik kurallarına uyması, özellikle de ambulans geçişlerinde daha duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Asiltürk, şunları kaydetti:

"Fermuar sistemi, siren duyulduğunda sürücülerin şeridin sağına ve soluna düzenli şekilde açılması, ambulansın ise tam ortadan ilerlemesi esasına dayanır. Araçlar iki yana açıldığında, tıpkı bir fermuar gibi güvenli bir koridor oluşur ve bu da acil müdahale için hayati dakikalar kazandırır. Toplum olarak bu kurala uymak zorundayız."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.