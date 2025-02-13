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Diyarbakır'da Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Düzenlendi

Diyarbakır'da Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Düzenlendi
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Diyarbakır'da 8 ilde görevli 22 ebe ve hemşireye anne ölümleri ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla 2 gün süren acil obstetrik bakım eğitimi verildi.

Diyarbakır'da, 8 ilde görevli 22 ebe ve hemşireye yönelik acil obstetrik bakım eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla düzenlenen acil obstetrik bakım eğitimine Diyarbakır, Gaziantep, Batman, Mardin, Adıyaman, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan kamu ve özel hastanelerde doğumhane, doğum servisi ve gebe okullarında çalışan 22 ebe ve hemşire katıldı.

Katılımcılar, 2 gün süren eğitimlerle, anne ölümleri, doğum takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavisi konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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