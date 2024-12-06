Diyarbakır'da 97 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da gümrük kaçağı 97 cep telefonu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolü sırasında Diyarbakır'a seyir halinde olan bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, farklı marka ve özelliklerde 97 tuşlu cep telefonu, 484 adaptör, 505 şarj kablosu ve 30 kablosuz kulaklık ele geçirildi, şüpheli M.T. gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.