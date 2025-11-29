Diyarbakır'da 9 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

DİYARBAKIR'da, hakkında çeşitli suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü V.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 7 suçtan toplamda 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan V.K. isimli firari hükümlü, Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Aramada 1 piyade tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,