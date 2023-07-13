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Diyarbakır'da 9 Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'da düzenlenen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 sentetik ecza ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 19 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

??????? Diyarbakır'da düzenlenen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 günde 9 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

Ayrıca, 19 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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