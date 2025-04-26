Diyarbakır'da 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da "Sağlıklı Ergenler, Güçlü Yarınlar" temasıyla 9. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ), Ergen Sağlığı Derneği ve Doğu Pediatri Derneği işbirliğiyle DÜ Kongre Merkezi'nde 2 gün süren kongrede, ergen sağlığına ilişkin konular ele alındı.

Akademisyenler, sağlıkçılar ve öğrencilerin katıldığı kongrede, farklı oturumlarda ergenlik döneminde fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimi destekleyici yaklaşımlar değerlendirildi, ergen sağlığını güçlendirmeye yönelik projeler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Kongre Başkanı ve DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu, AA muhabirine, Diyarbakır'da böyle bir kongrenin düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kongre sayesinde bölgede çalışan pediatri uzmanları ve aile hekimleriyle güzel bir iletişim kurulduğunu ifade eden Pirinçcioğlu, şunları kaydetti:

"Ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar farkındalık artarsa, biz daha sağlıklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Ergenlik çok önemli bir dönem. Çocuklukla yetişkinlik arasında sanki geçiştirilen bir dönem gibi bakılırken, biz bu süreci geçiştirmiyoruz. Bu sürece ciddi yatırımlar yaparak daha sağlıklı bir yetişkin ve dolayısıyla daha sağlıklı bir toplum oluşturmanın yollarını arıyoruz. Ergenler, çoğu kez etiketlenmekten korktukları için çocuk ve ergen ruh sağlığına gitmekten çekiniyor. Öncelikli olarak ergen sağlığı, diğer bir adıyla adölesan sağlığı birimlerine başvurmaları veya pediatri çatısı altında ergen dostu hekimlerin bilinçli yaklaşımıyla karşılaşmaları, bu önyargılarını da yıkacaktır. Böylece profesyonel destek ihtiyacı hissettiklerinde etiketlenme korkusu yaşamadan destek alabilecekler."

Pirinçcioğlu, bölgede ergenlere yönelik hizmetlerin artırılması gerektiğini anlatarak, "Büyüyebilmek için desteğe ihtiyaç var. Ergen dostu meslektaşlarımın sayısının arttığını gördükçe umutlarım da yeşeriyor. Ergenlerin destek alabilecekleri merkezlerin arttırılması şart." dedi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Muhammet Asena da kongrenin iki yılda bir düzenlendiğini anlattı.

Asena, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal anlamda iyi olmaları yönünde büyük gayret içindeyiz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından ergen dostu hocalarımızı ağırlıyoruz. İki gün boyunca 17 oturumda çocuklarda istismar, ihmal, şiddet, dijital bağımlılık ve diğer tüm bağımlılık türleri gibi birçok konu masaya yatırıldı. Kapsamlı şekilde tartıştıktan sonra bu sonuçları Sağlık Bakanlığımız ve kamuoyuyla paylaşacağız."