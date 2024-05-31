Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın taraflarının barış töreni öncesi, tüm firarı şüpheliler teslim oldu (3)

TESLİM OLAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, aileler arasında Bismil ilçesinde düzenlenecek barış töreni öncesi firari olarak aranan her iki aileden toplam 6 şüpheli, teslim oldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,