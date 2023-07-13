Diyarbakır'da 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerden 13'ü, 3'ü ise serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da düzenlenen 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 günde 9 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Aramalarda 175 kilo 52 gram skunk, 4 kilo 17 gram esrar, 12 gram metamfetamin ve 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3'ü de serbest bırakıldı. 19 şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)