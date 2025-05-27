Diyarbakır'da 9 Ay Sonra Bulunan Buzağı Sahibine Teslim Edildi

Diyarbakır'da 9 Ay Sonra Bulunan Buzağı Sahibine Teslim Edildi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kapısı açık bırakılan ahırdan kaçan buzağı, 9 ay boyunca yabanileşerek tarım arazilerinde yaşadıktan sonra, bir başka mahallede bulunarak sahibine teslim edildi. Yerel halk, buzağıyı yakalamakta zorlandı ve en sonunda uyuşturucu iğne ile hayvanı yakalayarak sahibine geri getirdiler.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde ahırdan kaçan buzağı yaklaşık 9 ay sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçenin kırsal Erimli Mahallesi'nde Sıdıka Kut'a (85) ait 3 aylık buzağı, geçen yıl eylül ayında kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı.

Sahipleri tarafından aranan buzağı bu süreçte mahallenin çevresindeki tarım arazilerinde ve Dicle Nehri kıyısında görülmesine rağmen yabanileştiği için yakalanamadı.

Buzağının yaklaşık 9 ay sonra 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Güzelköy Mahallesi'nde bir sürüye karışarak ahıra girdiği görüldü.

Hayvanları arasındaki buzağıyı fark eden besicinin haber vermesi üzerine belirtilen mahalleye giden Erimli Mahallesi sakinleri iğneyle uyuşturdukları buzağıyı pikap ile getirerek sahibine teslim etti.

Sıdıka Kut'un yeğeni Şaban Kut, gazetecilere, buzağının ahırdan kaçtığını belirterek, uğraşlarına rağmen yabanileşen buzağıyı bugüne kadar yakalayamadıklarını söyledi.

Kut, "Buzağı, insanlardan ve diğer hayvanlardan kaçıyor. Kim yanına yaklaşırsa kaçıyor. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya da yabanileştiği için buzağıyı yakalamakta zorlandıklarını belirtti.

Kaya, "Güzelköy Mahallesi'ne kaçmış. Oradaki hayvanlarla ahıra giriyor. Söylediler, gidip getirdik. Uyuşturarak getirdik, kolay olmadı. Hayvan şu anda yem yemiyor. Sahibi dahil kimseyi yanına yaklaştırmıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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