Diyarbakır'da 8 Yıldır Aranan Hırsız Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıldır aranan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, hırsızlık suçundan 8 yıldır aranan F.G, Yenişehir'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.