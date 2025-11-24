Diyarbakır'da 8 Yıldır Aranan Hırsız Tutuklandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, hırsızlık suçundan 8 yıldır aranan F.G., JASAT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıldır aranan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmada, hırsızlık suçundan 8 yıldır aranan F.G, Yenişehir'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel