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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayeti İle İlgili İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayeti İle İlgili İddianame Kabul Edildi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılanmasına başlanacak. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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