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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayet Davasında Savcının Mütalaası

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayet Davasında Savcının Mütalaası
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında savcı, sanıkların ortak suç işlediğini belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Dava süreci hakkında önemli bilgiler verildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında mahkemeye mütalaasını okuyan savcı, tüm sanıkların ortak suç işlediklerini ifade ederek, suçluların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak olan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, 3 kişinin tanık olarak dinlenmesinin ardından dava savcısı, hazırladığı esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalasında savcı, "Aile polisleri yanlış yönlendirdi. Sanıklar eylemlerini müşterek fail olarak işledi. Suçlular ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalı. Nevzat ve Salim dahil tüm sanıklar suç ortağı" ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasında, aile bireylerinin Narin Güran olayını saklamak ve gizlemek için organize bir şekilde hareket ettiğini dikkati çekerek, sanıkların iştirak halinde suç ortakları olduğunu belirtti. Elde edilen veriler ve dosya kapsamındaki delillere bakıldığında sanıkların olay günü Arif Güran'ın evinde olduğunun belirlendiğini aktaran savcı, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırıpmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, TCK'nın ilgili maddeleri gereği sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmemesini istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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