Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

DİYARBAKIR'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görülecek.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan ve 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Tutuklu bulunan diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.