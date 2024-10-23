Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi. 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Kasım'da yapılacak.

DİYARBAKIR'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görülecek.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan ve 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Tutuklu bulunan diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narin Güran Diyarbakır Politika 3-sayfa Mahkeme Cinayet Güncel Suç

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

 Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici

Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı? TUSAŞ'a saldıran teröristlerin adı ne, nereli, hangi örgütten? Saldırı kontrol altına alındı mı? (TUSAŞ) TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ'a saldıran canlı bomba teröristin FOTOĞRAFI yayınlandı mı? TUSAŞ'ta tekrar 2. kez patlama mı oldu? TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ! TUSAŞ teröristler içeriye nasıl girdi? TAİ'de patlama mı oldu? TAİ'de ne oldu (TERÖR SALDIRISI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.