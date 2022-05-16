DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU - Haberler

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DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.

Kentte, dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Yayatı olumsuz etkileyen yağış sırasında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın damına yıldırım isabet etti. Damın köşesine isabet eden yıldırım, bina sakinlerini endişelendirdi. Olayda yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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