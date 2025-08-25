Diyarbakır'da 8 Katlı Binada Yangın: 3 İtfaiye Erinin Dumandan Etkilendiği Açıklandı
Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında üç itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi'ndeki 8 katlı binanın son katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binadakiler tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 itfaiye erine, olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,